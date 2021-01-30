"واشنطن بوست": اعتقال امرأة أرادت إطلاق النار على بيلوسي

قالت صحيفة "واشنطن بوست"، إن السلطات الفيدرالية الأمريكية، اعتقلت امرأتين على علاقة باقتحام مبنى الكابيتول يوم 6 يناير.

وذكرت الصحيفة، أن إحداهن أعربت عن عزمها، خلال الاحتجاجات، إطلاق النار على رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي.

وأشارت الصحيفة، إلى أن مكتب التحقيقات الفيدرالي، حصل يوم 12 يناير على مقطع فيديو، ظهرت فيه، السيدتان دون بانكروفت وديانا سانتوس سميث، عند مغادرة مبنى الكونغرس. بعد ذلك قام رجال الأمن، باعتقال المرأتين.

وقالت بانكروفت، في مقطع فيديو أرسلته إلى أطفالها: "اقتحمنا مبنى الكابيتول ... دخلنا ، وقمنا بعملنا ... بحثنا عن نانسي (بيلوسي)، لإطلاق النار على رأسها اللعين، لكننا لم نعثر عليها".

ويؤكد مكتب التحقيقات، أن السيدتين كذبتا منذ البداية على السلطات بشأن مشاركتهن في الاقتحام، وهما تواجهان الآن ثلاث تهم اتحادية، بما في ذلك الاتهام بالتسلل المقصود إلى مبنى لا يسمح بدخوله بدون سماح خاص، وعرقلة الأنشطة الحكومية من خلال أعمال الشغب، والسلوك غير المنضبط في المبنى.

المصدر: نوفوستي