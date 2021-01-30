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مسؤول برلماني إيراني: لا مكان للسعودية في الاتفاق النووي ولن ننسى دور فرنسا السلبي في مفاوضات 2015

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مسؤول برلماني إيراني: لا مكان للسعودية في الاتفاق النووي ولن ننسى دور فرنسا السلبي في مفاوضات 2015
Reuters Heinz-Peter Bader
العلم الإيراني
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قال المتحدث باسم لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني، أبو الفضل عموئي، إن أعضاء الاتفاق النووي الإيراني معروفون، مشيرا إلى أنه "لا مكان للسعودية في هذا الاتفاق".

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وأكد عموئي أنه "لا وجهة لمطالب السعودية بأن تكون جزءا من الاتفاق النووي، وهناك الكثير من الغموض في البرنامج النووي السعودي"، لافتا إلى أن "إيران لن تمنح السعودية أي دور في الاتفاق النووي".

كما أشار البرلماني الإيراني إلى أن "طهران مستعدة للحوار مع الرياض في القضايا الخلافية، بما في ذلك شراؤها الأسلحة، والحرب في اليمن".

وعلى الصعيد الأوروبي، أشار أبو الفضل عموئي إلى أن "إيران لن تنسى الدور السلبي الذي لعبته فرنسا في مفاوضات عام 2015"، مؤكدا أنها "الآن تكرر الدور ذاته".

وقال عموئي: "مزاعم فرنسا بضرورة عودة طهران إلى الاتفاق النووي أولا غير منطقية"، مضيفا أن "تصريحات الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، غير مجدية، ولن تسهم في العودة إلى الاتفاق النووي".

المصدر: RT

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