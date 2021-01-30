 
مباشر

واشنطن تدعو القيادات الصومالية إلى حل الخلافات الانتخابية في أسرع وقت

أخبار العالم

واشنطن تدعو القيادات الصومالية إلى حل الخلافات الانتخابية في أسرع وقت
Reuters Feisal Omar
العاصمة الصومالية مقديشو
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/po2i

دعت السفارة الأمريكية لدى الصومال، أمس الجمعة، القيادات الصومالية، إلى حل خلافاتها الانتخابية في أسرع وقت ممكن.

إقرأ المزيد
"رويترز": مقتل 11 شخصا باشتباكات بين الجيش الصومالي وقوات ولاية جوبالاند

وقالت سفارة واشنطن لدى مقديشو في "تويتر": "ندعو الرئيس الصومالي، محمد عبد الله فرماجو، ورؤساء ولايات بونتلاند، سعيد عبد الله دني، وغلمدغ، أحمد عبدي كاريه قورقو، وجنوب الغرب، عبد العزيز حسن محمد لفتاغرين، وهرشبيلي، علي عبد الله حسين غودلاوي، وجوبالاند، أحمد محمد إسلام مدوبي، إلى حل خلافاتهم الانتخابية في أسرع وقت ممكن".

كما أشارت أن الانتخابات يجب أن تتم بـ"سلام"، محذرة من "إجراء انتخابات جزئية (أحادية الجانب)في البلاد، أو "انتخابات موازية".

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا