شرودر: "السيل الشمالي-2" سيضمن أمن الطاقة لألمانيا

رفض المستشار الألماني السابق غيرهارد شرودر، الانتقادات الموجهة لخط نقل الغاز "السيل الشمالي-2"، وأكد أن الهجمات على روسيا لا تتوافق مع آراء الأغلبية في ألمانيا.

وأضاف شرودر، في مقابلة نشرتها صحيفة Rheinische Post اليوم: "إلى أين سنصل، إذا بدأت السياسة الأمريكية، تحدد كيف يجب علينا تطبيق سياسة الطاقة؟. لا يجوز أن تحدد الولايات المتحدة لنا أي غاز يجب أن نستخدم. طبعا يرغب الأمريكيون بيعنا الغاز المنتج في بلادهم، لكن هذا الغاز ليس صديقا للبيئة، وباهظ الثمن وهو أسوأ جودة من غاز خطوط الأنابيب".

وشدد على أن خط "السيل الشمالي-2"، سيوفر أمن الطاقة للأجيال القادمة، لأن ألمانيا ستتخلى عن طاقة الفحم والطاقة النووية.

وقال شرودر، إنه يجب على الغرب أن يرى في روسيا الشريك الهام في الاقتصاد والسياسة، وليس الخصم اللدود.

المصدر: تاس