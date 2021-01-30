مصدر عسكري إيراني يكشف حقيقة خرق مقاتلات إسرائيلية أجواء البلاد

علق مصدر في الجيش الإيراني لوكالة "تسنيم" شبه الرسمية على حادثة إطلاق صفارات الإنذار في أنظمة الدفاع الجوي في العاصمة طهران الليلة الماضية.

ونفى المصدر المطلع للوكالة صحة المزاعم عن تفعيل صفارات الإنذار بسبب خرق مقاتلات إسرائيلية أجواء البلاد، مشددا على أن ما حصل لا علاقة له بأي تهديدات جوية.

وكان المساعد الأمني لمحافظ طهران، حميد رضا غودرزي، قد صرح بأن دوي صفارات الإنذار في بعض المناطق غربي العاصمة جاء بسبب خلل في أنظمة الإنذار الواقعة في حي شهرك أزمايش.

ويأتي ذلك على خلفية تطورات غامضة في إيران الليلة الماضية، حيث أفادت تقارير إعلامية، "علاوة على إطلاق صفارات الإنذار، بانقطاع التيار الكهربائي في بعض المناطق وانهيار عدة مواقع تابعة للحكومة وموقعي أكبر مطاري البلاد مؤقتا، وهما مطار الإمام خميني الدولي ومطار مهرآباد الدولي".

المصدر: تسنيم