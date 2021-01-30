السفير الأمريكي: واشنطن تتعاون مع موسكو بشأن قره باغ وأوكرانيا وليبيا وكوريا الشمالية

قال السفير الأمريكي في موسكو جون سوليفان، إن بلاده تتعاون مع روسيا، بشأن قره باغ، وأوكرانيا وليبيا، ونزع السلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية.

وشدد السفير الأمريكي في مقابلة تلفزيونية، على أن الولايات المتحدة ترغب في مواصلة هذا الحوار.

وذكر السفير، أنه حضر مع نظيره الفرنسي، منذ فترة قصيرة، موجزا صحفيا في وزارة الخارجية الروسية.

وقال: "خلال الموجز تم إبلاغنا بتطورات الأحداث في قره باغ وبانتهاء النزاع بين أذربيجان وأرمينيا. وهذا مثال على تعاون الولايات المتحدة وروسيا وفرنسا- كرؤساء مشاركين لمجموعة مينسك، ونحن نرغب بمواصلة هذا التعاون".

وتتعاون واشنطن مع موسكو، وفقا للسفير، كذلك في ليبيا. وقال السفير: "قبل فترة زار السفير الأمريكي في ليبيا، العاصمة الروسية، في نوفمبر على ما اعتقد، والتقى بخبراء من الخارجية الروسية لمناقشة الوضع في ليبيا. هناك تقدم كذلك في حل المشاكل الجدية عن طريق الحوار السياسي".

وأضاف السفير، أنه رغم وجود الخلافات في الآراء حول العديد من القضايا، ومن بينها أوكرانيا، إلا أنه يجب مواصلة الحوار.

المصدر: نوفوستي



