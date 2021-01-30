السفير الأمريكي في موسكو: لا ضرورة لإعادة إطلاق العلاقات مع روسيا

قال السفير الأمريكي في موسكو جون سوليفان، إنه لا توجد حاجة لإعادة إطلاق العلاقات الروسية الأمريكية، لأن واشنطن اعتبرت دائما وجود ضرورة للحوار مع روسيا، رغم الخلافات.

وأضاف السفير، في مقابلة تلفزيونية: "كما تعلمون جرى اتصال هاتفي هام بين الرئيسين الأمريكي والروسي. أعتقد أنه لا توجد حاجة لإعادة إطلاق العلاقات. لقد اعتبرنا دائما وجود ضرورة لإجراء الحوار مع روسيا، حتى في السابق، مع الاتحاد السوفيتي. بدأت علاقاتنا الدبلوماسية منذ أكثر من مئتي عام - في بداية القرن التاسع عشر، عندما اعترفت الإمبراطورية الروسية بالولايات المتحدة – التي كانت دولة فتية حينذاك. تتمتع الدولتان بأهمية استثنائية، لذلك يجب المحافظة على الحوار الثنائي، ونحن نواصل القيام بذلك". ونوه بوجود خلافات بين الدولتين، وهي معروفة جيدا. وقال: "يمكن بحث بعض هذه المسائل اليوم، لكن العلاقات بين الدولتين أوسع بكثير من ذلك، لأنها علاقات بين الشعبين".

وأضاف السفير: "تختلف علاقاتنا اليوم، عن تلك التي كانت سائدة خلال الحرب الباردة".

وأشار السفير، إلى وجود تقدم في تخطي الخلافات حول معاهدة "ستارت-3".

المصدر: نوفوستي