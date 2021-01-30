قريشي وبلينكن يبحثان ضرورة التعاون والشراكة بين إسلام آباد وواشنطن

شددت وزارتا الخارجية، الباكستانية والأمريكية، أمس الجمعة، على ضرورة "مواصلة المشاركة والعمل معا على دفع الأجندة الثنائية للبلدين، وتعزيز المصالح المشتركة في المنطقة وخارجها".

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وخلال اتصال هاتفي جمع وزير الخارجية الباكستاني، شاه محمود قريشي، ونظيره الأمريكي، أنتوني بلينكن، أكدت باكستان التزامها بإقامة شراكة شاملة مع الولايات المتحدة على أساس تقارب المصالح بشأن مجموعة كاملة من القضايا، وفق ما أفادت به الخارجية الباكستانية عبر بيان.

وأشار قريشي في حديثه مع نظيره الأمريكي، إلى أن "السلام في أفغانستان من خلال تسوية سياسية تفاوضية، هو أحد أوجه التقارب الأساسية بين البلدين"، مؤكدا أنه "كان من الضروري الحد من العنف الذي يؤدي إلى وقف إطلاق النار، والعمل على تأمين حل سياسي شامل في أفغانستان"، وأن "باكستان قد سهلت عملية السلام الأفغانية، وظلت ملتزمة بالعمل مع الولايات المتحدة، كشريك للسلام".

كما أوضحت الخارجية الباكستانية أن أنتوني بلينكن لفت إلى التعاون بين الولايات المتحدة وباكستان على مر السنين، وقال إن البلدين لديهما مجموعة من المجالات للمشاركة معا فيها.

المصدر: "شينخوا"