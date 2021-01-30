الخارجية الروسية: منطقتا البحر الأسود وشرق المتوسط يجب أن تبقى منطقة سلام

قال نائب وزير الخارجية الروسي ألكسندر غروشكو، إن منطقتي البحر الأسود وشرق البحر الأبيض المتوسط، يجب أن تظلا منطقة سلام وتعاون.

وأضاف غروشكو، في مقابلة مع الصحفيين الروس في أثينا يوم أمس، أن روسيا معنية في عدم انجرار اليونان، في اللعبة الجيوسياسية الهادفة لكبح واحتواء روسيا.

وتابع غروشكو: "نحن ندعو إلى بقاء منطقة البحر الأسود وشرق المتوسط ​​كمنطقة سلام وتعاون، ويجب بذل كل الجهود في سبيل ذلك". وأشار إلى "وجود أبعاد إقليمية، لسياسة احتواء روسيا".

وقال: "نحن نشهد الآن هجمات مكثفة على نظام الأمن الإقليمي في منطقة البحر الأسود، ومن ضمنها قرارات الناتو لزيادة فترة تواجد مجموعات السفن الحربية هناك، وكذلك محاولات للتشكيك في نظام مونترو، الذي كان لعقود من الزمن ضمانا موثوقا للاستقرار والأمن في هذه المنطقة، وكذلك خطط تجهيز وإعادة تجهيز أساطيل بلغاريا ورومانيا، ومحاولات ضم جورجيا وأوكرانيا. هذا المسار يؤدي إلى زيادة احتمالات المواجهة في هذه المنطقة ".

المصدر: تاس