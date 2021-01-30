عسكريون روس يتوجهون إلى أذربيجان للمشاركة في عمل مركز مراقبة مشترك مع تركيا

توجهت مجموعة من العسكريين الروس إلى أذربيجان للمشاركة في عمل المركز الروسي التركي المشترك لمراقبة وقف إطلاق النار في إقليم قره باغ، والذي ينطلق اليوم السبت.

إقرأ المزيد

وفي وقت سابق، ذكر مصدر مطلع لوكالة "نوفوستي" أن المركز سيضم 60 عسكريا روسيا و60 آخرين من تركيا، وسيتم تنفيذ مهام المراقبة باستخدام مختلف الوسائل، بما فيها طائرات دون طيار.

ويتخذ مركز المراقبة منطقة أغدام، التي خضعت لسيطرة القوات الأذربيجانية خلال النزاع الأخير، مقرا له.

وسبق أن أعلن وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، أن مركز المراقبة المشترك للقوات الروسية والتركية سيبدأ عمله في قره باغ اعتبارا من يوم السبت 30 يناير.

وتم تأسيس مركز المراقبة الروسي التركي بموجب الاتفاق التي توصل إليه في الـ9 من نوفمبر الماضي زعماء روسيا وأذربيجان وأرمينيا بشأن وقف الحرب في قره باغ بعد معارك عنيفة اندلعت هناك بين القوات الأذربيجانية والأرمنية في نهاية سبتمبر الماضي.

المصدر: "نوفوستي"