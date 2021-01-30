إيران تعدم متشددا لـ"قتله" اثنين من الحرس الثوري
وسائل إعلام إيرانية
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أفاد الموقع الرسمي للقضاء على الإنترنت بأن إيران أعدمت السبت متشددا من عرقية البلوش أدين بقتل أعضاء في الحرس الثوري بعد يوم من حث الأمم المتحدة السلطات الإيرانية على إنقاذ حياته.
وقال موقع "ميزان" إن جاويد دهقان، الذي قيل إنه زعيم جماعة جيش العدل السنية المتشددة، "أعدم شنقا لإطلاق النار على اثنين من الحرس قبل خمس سنوات في إقليم سيستان بلوشستان الجنوبي الشرقي".
وكان مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان دعا في تغريدة عبر "تويتر" إلى وقف إعدام دهقان، ودان "سلسلة من عمليات الإعدام - 28 على الأقل - منذ منتصف ديسمبر، بما في ذلك لأشخاص من الأقليات".
المصدر: رويترز