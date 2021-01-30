سفير كوريا الشمالية لدى جنيف: دفعنا نحو تعزيز قدراتنا العسكرية بهدف فتح حقبة من السلام

قال سفير كوريا الشمالية لدى جنيف، هان داي سونغ، إن بيونغ يانغ دفعت نحو تعزيز قدراتها العسكرية، بهدف "فتح حقبة حقيقية من السلام"، وفقا لوزارة الخارجية الكورية الشمالية، أمس الجمعة.

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وأشار هان داي سونغ، خلال مؤتمر نزع السلاح الذي عقد في جنيف عبر الفيديو، يوم الثلاثاء الماضي، إلى أن "السبب وراء قيام بلاده ببناء قدرات الردع الحربي، هو الدفاع عن نفسها، وفتح حقبة سلام حقيقية بلا حروب أبدية"، بحسب ما أفادت الخارجية الكورية الشمالية.

وتابع السفير الكوري الشمالي موضحا: "نحتاج إلى تعزيز قوة الدفاع الوطني دون توقف، لردع التهديدات العسكرية، وتحقيق السلام، والازدهار في شبه الجزيرة الكورية".

جدير بالذكر أن الزعيم الكوري الشمالي، كيم جونغ أون، كان قد عقد مؤتمرا لحزب العمال الحاكم، في وقت سابق من هذا الشهر، دعا فيه إلى "تعزيز ردع الحرب النووية"، و"بناء أقوى قوة عسكرية" في البلاد.

المصدر: "يونهاب"