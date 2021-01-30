رغم الانتقادات.. بنغلاديش تواصل إرسال لاجئي الروهينغا لجزيرة نائية

أكد مسؤول في بحرية بنغلاديش أن مجموعة تضم نحو 1400 لاجئ من الروهينغا أبحرت إلى جزيرة نائية في خليج البنغال اليوم السبت، وذلك رغم انتقادات صدرت عن جماعات حقوقية.

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وهؤلاء أحدث مجموعة تنضم إلى ما لا يقل عن 6700 لاجئ من الروهينغا من ميانمار المجاورة أرسلتهم بنغلاديش إلى جزيرة باشان شار منذ أوائل ديسمبر، من مخيمات حدودية حيث يعيش مليون شخص في أكواخ متهالكة.

ونقلت بنغلاديش 1776 من الروهينغا أمس الجمعة إلى الجزيرة، التي ظهرت قبل 20 عاما فحسب، وتبعد عدة ساعات عن مدينة شيتاغونغ الساحلية الجنوبية.

ولا يسمح للروهينغا، وهم أقلية فرت من العنف في ميانمار ذات الأغلبية البوذية، بالانتقال من الجزيرة دون إذن الحكومة. وأبدت جماعات معنية بحقوق الإنسان مخاوفها من مخاطر العواصف والفيضانات على الجزيرة.

المصدر: "رويترز"