صحيفة تتهم رئيس وزراء إيطالي سابق بتلقي أموال من السعودية

قالت صحيفة "دوماني" الإيطالية، إن رئيس الوزراء السابق ماثيو رينزي يتلقى 80 ألف دولار سنويا مقابل عضويته في المجلس الاستشاري لمبادرة مستقبل الاستثمار السعودية.

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وذكرت الصحيفة أن رينزي، زعيم حزب "إيطاليا فيفا" يتقاضى راتبا سنويا من مؤسسة مبادرة مستقبل الاستثمار، التي تديرها إدارة صندوق الاستثمارات العامة وتسيطر عليها العائلة المالكة السعودية، مقابل توليه منصبا في مجلس إدارة المؤسسة.

وجاء اتهام الصحيفة في أعقاب مشاركة رينزي، الخميس الماضي، ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، في فعاليات الدورة الرابعة لمبادرة مستقبل الاستثمار والتي كشف فيها بن سلمان عن ملامح رؤية تطوير العاصمة الرياض.

ويتطلع رينزي للعودة إلى منصب رئيس الوزراء، لا سيما في أوج الأزمة السياسية التي تضرب إيطاليا والتي دفعت برئيس الوزراء جوزيبي كونتي للاستقالة.

يأتي ذلك، في وقت ألغت إيطاليا بشكل كامل تصاريح تصدير صواريخ وقنابل إلى السعودية والإمارات، وذلك بعدما علقتها مدة 18 شهرا.

وذكر وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو على "تويتر" "أعلمكم أن الحكومة ألغت تصاريح تصدير صواريخ وقنابل إلى السعودية والإمارات العربية المتحدة".

وأضاف "هذا عمل اعتبرناه واجبا، رسالة سلام واضحة تأتي من بلدنا. بالنسبة لنا، احترام حقوق الإنسان التزام لا يتزعزع".

المصدر: أ ف ب