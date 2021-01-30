بعد "سوء التفسير".. جيش ميانمار يؤكد أنه سيحمي ويتبع الدستور

قال جيش ميانمار اليوم السبت إنه سيحمي دستور البلاد ويلتزم به وسيعمل وفقا للقانون، وسط مخاوف في البلاد من أن القوات المسلحة قد تحاول الاستيلاء على السلطة.

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وفي بيان رسمي، قال الجيش إن التصريحات الأخيرة التي أدلى بها قائده العسكري الأعلى بشأن إلغاء الدستور أساءت وسائل الإعلام وبعض المنظمات تفسيرها.

بدوره، قال حزب الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية الحاكم في ميانمار اليوم إنه قبل بيان الجيش بشأن الوضع في البلاد كتفسير مناسب بعد أن قالت القوات المسلحة إنها ستحمي الدستور وتتبعه.

وقال ميو نيونت المتحدث باسم حزب أونج سان سو كي الحاكم الذي فاز في انتخابات نوفمبر بأغلبية ساحقة، إن الحزب يريد أن يكون الجيش منظمة "تقبل رغبة الناس فيما يتعلق بالانتخابات".

وكان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش قال في وقت سابق إنه يتابع التطورات في ميانمار "بقلق بالغ".

ودعا في بيان "جميع الأطراف إلى الكف عن أي شكل من أشكال التحريض أو الاستفزاز، والالتزام بالمعايير الديمقراطية واحترام نتائج الانتخابات العامة في 8 نوفمبر".

المصدر: رويترز