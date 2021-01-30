الحزب الشيوعي الفيتنامي يختصر مؤتمره الرئيسي

قال الحزب الشيوعي الفيتنامي الحاكم اليوم السبت، إنه سيختتم مؤتمرا رئيسيا يعقده كل 5 سنوات، وسط تفش جديد لكوفيد -19 في عدة أقاليم شمالية تم اكتشافه في وقت سابق هذا الأسبوع.

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وذكرت وسائل إعلام رسمية أن المؤتمر سينتهي يوم الاثنين، أي قبل يوم واحد مما كان مقررا في السابق.

وكانت وزارة الصحة الفيتنامية أعلنت تسجيل 34 إصابة جديدة بفيروس كورونا اليوم السبت وذلك في تفش جديد للعدوى، حيث سجلت الإصابات في خمس مدن وأقاليم منها العاصمة هانوي.

وأضافت الوزارة في بيانها أنها رصدت 32 من الحالات الجديدة في إقليم هاي دوانج واثنتين في إقليم قوانج نينه المجاور.

وذكرت أنها سجلت أكثر من 1700 إصابة بالفيروس منذ ظهوره قبل عام منها 873 حالة محلية.

المصدر: رويترز