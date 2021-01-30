نائب نرويجي يرشح حركة "حياة السود مهمة" لجائزة نوبل للسلام

رشح النائب النرويجي بيتر إيدي حركة "حياة السود مهمة" لجائزة نوبل للسلام للعام 2021، معتبرا أن الحركة شجعت "العصيان المدني السلمي" ضد وحشية الشرطة والعنف العنصري في أنحاء العالم.

وقال إيدي في ورقة الترشيح: "أعتقد أن أحد التحديات الرئيسية التي نواجهها في أمريكا، وكذلك في أوروبا وآسيا، هو نوع من تصعيد الصراع الناجم عن عدم المساواة. وأصبحت "حياة السود مهمة" حركة عالمية مهمة للغاية لمكافحة الظلم العنصري".

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واعتبر النائب النرويجي أن الحركة حققت "نجاحا هائلا" في زيادة الوعي العالمي بالظلم العنصري.

ورفض إيدي الانتقادات التي أشارت إلى أن الحركة وقفت وراء العنف في شوارع المدن الأمريكية، وقال: "أظهرت الأبحاث أن معظم التظاهرات التي نظمتها حياة السود مهمة كانت سلمية".

وتأسست حركة "حياة السود مهمة" في الولايات المتحدة في عام 2013، وأصبحت شعارا دوليا العام الماضي بعد عدة قضايا بارزة متعلقة بوحشية الشرطة ضد الأمريكيين من أصل إفريقي. في المقابل هناك من انتقد الحركة لما شاب بعض فعاليات أنصارها من مظاهر عنف وتخريب.

المصدر: وكالات