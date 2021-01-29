المعارضة الأوكرانية: كل ما تفعله الحكومة في مكافحة كورونا هو حظر الأدوية الروسية

وجه حزب المعارضة الأوكرانية "من أجل الحياة" اتهامات لسلطات البلاد بإفشال عمليات التطعيم ضد كورونا، وأن كل ما تفعله لمكافحة الفيروس هو حظر الأدوية الروسية.

وورد في بيان عن الحزب: "بالعودة إلى صيف العام الماضي، قال /الرئيس/ فلاديمير زيلينسكي إن العلاقات مع الشركاء الغربيين ستساعد في بدء التطعيم في أقرب وقت ممكن وأن أوكرانيا ستطور قريبا الدواء الخاص بها، ولكن اليوم، وعلى عكس معظم الدول الأوروبية، لم تبدأ أوكرانيا في شراء اللقاحات، وتستمر في بناء مخططات موحلة والبحث عن وسطاء غير مفهومين، وكل ما تفعله الحكومة علنا على المستوى التشريعي هو حظر شراء الأدوية الروسية".

وبحسب بيان الحزب فإن "التعاون مع روسيا في مكافحة الوباء كان سيتيح بدء تطعيم سكان أوكرانيا في ديسمبر الماضي، لكن ريع الفساد ورأي حزب الحرب وتوجيهات الخارج أكثر أهمية من مصالح الناس.. المسؤولية عن هذا الفشل تقع تماما على السلطات".

وأعلن زيلينسكي في ديسمبر الماضي أنه كلف وزير الصحة مكسيم ستيبانوف بتأمين اللقاح في يناير، أو على الأقل في فبراير لإطلاق حملة تطعيم شاملة في البلاد.

وأشار إلى أن "المفاوضات بشأن شراء لقاح ضد فيروس كورونا في مرحلتها النهائية، وقد يبدأ التطعيم في فبراير.. أول مليون جرعة من لقاحات فيروس كورونا ستصل إلى البلاد في المستقبل القريب".

من جهته، قال وزير الصحة الأوكراني مكسيم ستيبانوف الأربعاء الماضي، إنه "لن يسجل أحد في البلاد اللقاح الروسي ضد فيروس كورونا".

وأشار إلى أنه "تم توقيع الوثائق الفنية مع COVAX لتزويد أوكرانيا بـ8 ملايين جرعة من اللقاح"، وأن الصحة وقعت لاحقا عقدا لتسليم 1.9 مليون جرعة أخرى من اللقاح الذي تنتجه شركة "بيونتيك" الألمانية في أسرع وقت ممكن.

المصدر: "نوفوستي"