عضو بالبرلمان الإيراني: الإفراج عن أموالنا قد يساعد في الإفراج عن السفينة الكورية الجنوبية

قال عضو في البرلمان الإيراني إن تحرك كوريا الجنوبية للإفراج عن 7 مليارات دولار إيرانية مجمدة قد يشجع القضاء الإيراني على حل مشكلة احتجاز سفينة كورية بتهمة تلويث البيئة.

ونقلت وكالة (إرنا) عن النائب مجتبى ذو النور قوله: "بالرغم من أن احتجاز السفينة الكورية كان بسبب التلوث البيئي.. فإن التحرك الكوري لتسريع إعادة الأموال الإيرانية المحجوزة قد يؤثر على قرار القضاء في حل مشكلة احتجاز السفينة".

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وقالت الوكالة إن تصريحات ذو النور جاءت في اجتماع افتراضي مع رئيس لجنة الشؤون الخارجية والوحدة في البرلمان الكوري الجنوبي.

وتنفي إيران أن احتجاز الناقلة وطاقمها المكون من 20 فردا يرقى لأن يكون احتجاز رهائن، وقالت إن سيئول هي التي تحتجز الأموال الإيرانية "رهينة".

ويرتبط تجميد نحو 7 مليارات دولار من الأموال الإيرانية بالعقوبات الأمريكية التي أعادت واشنطن فرضها على طهران في 2018 بعد أن سحب الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي الإيراني.

المصدر: رويترز