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ألمانيا تحظر دخول الوافدين من 5 دول سجل فيها كورونا المتحور

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ألمانيا تحظر دخول الوافدين من 5 دول سجل فيها كورونا المتحور
Reuters
ألمانيا تحظر دخول الوافدين من 5 دول رصدت فيها سلالة كورونا الجديدة
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أعلنت ألمانيا أنها ستحظر اعتبارا من السبت دخول الوافدين من 5 دول تشهد تفشيا واسعا لفيروس كورونا المتحور، وذلك حتى الـ17 من فبراير.

ويشمل الحظر المملكة المتحدة وإيرلندا والبرازيل والبرتغال وجنوب إفريقيا ويهدف إلى "حماية سكان ألمانيا"، حسب وزارة الصحة.

وكان وزير الداخلية الألماني هورست زيهوفر قد صرح يوم الخميس بأن الحكومة تعتزم فرض حظر موسع اعتبارا من الجمعة على الرحلات مع الدول التي ينتشر بها الفيروس المتحور.

المصدر: وكالات

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