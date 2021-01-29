ألمانيا تحظر دخول الوافدين من 5 دول سجل فيها كورونا المتحور
Reuters
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/pnyn
أعلنت ألمانيا أنها ستحظر اعتبارا من السبت دخول الوافدين من 5 دول تشهد تفشيا واسعا لفيروس كورونا المتحور، وذلك حتى الـ17 من فبراير.
ويشمل الحظر المملكة المتحدة وإيرلندا والبرازيل والبرتغال وجنوب إفريقيا ويهدف إلى "حماية سكان ألمانيا"، حسب وزارة الصحة.
وكان وزير الداخلية الألماني هورست زيهوفر قد صرح يوم الخميس بأن الحكومة تعتزم فرض حظر موسع اعتبارا من الجمعة على الرحلات مع الدول التي ينتشر بها الفيروس المتحور.
المصدر: وكالات