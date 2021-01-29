مستشار سابق لترامب: ألمانيا أكثر شركاء واشنطن تعقيدا في أوروبا

صرح روبرت أوبراين مستشار الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب للأمن القومي، بأن ألمانيا هي الشريك الأوروبي الذي كانت العلاقات معه الأصعب والأكثر تعقيدا بالنسبة لواشنطن.

وقال أوبراين خلال ندوة في المجلس الأطلسي عبر تقنية الفيديو: "أحيانا نتحدث عن أوروبا ككل، لكن هناك دولا منفصلة... ومع الألمان الأمور دائما صعبة بعض الشيء. فلديهم علاقات أقوى مع الصين وروسيا مما نوده".

وتابع أوبراين قائلا، إن "مصالح ألمانيا أحيانا تختلف كثيرا عن مصالح الولايات المتحدة... وهي إحدى الصعوبات التي سيتعين على جيك ساليفان (المستشار الجديد للأمن القومي) والرئيس بايدن التعامل معها".

من جانبه، اعترف ساليفان بوجود صعوبات بشأن قضايا التجارة مع الدول الأوروبية، مشيرا إلى أن ذلك سيتطلب إجراء مشاورات.

وأضاف أنه من بين المهام الماثلة أمام الإدارة الأمريكية الجديدة، والتي ستعمل عليها مع أوروبا، لن تكون القضايا العالمية فحسب، بل وقضايا أوروبية وقضايا داخلية للولايات المتحدة.

المصدر: نوفوستي