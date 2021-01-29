غوتيريش يتلقى لقاح "موديرنا"

أكد ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، أن الأخير تم تطعيمه ضد فيروس كورونا بلقاح شركة "موديرنا" الأمريكية.

وقال: "عملية التطعيم تمت يوم أمس الخميس في عيادة بمدينة نيويورك".

وأضاف: "على ما أذكر، تم تطعيمه بلقاح "موديرنا" الأمريكي".

وصرح غوتيريش في وقت سابق بأن "الثروة التي تراكمت لدى 10 أغنى أثرياء في العالم خلال أزمة فيروس كورونا ستكون كافية لتمويل التطعيم ضد الفيروس للجميع" في العالم.

المصدر: "نوفوستي"