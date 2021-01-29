"الأدوية الأوروبية" توصي الاتحاد بترخيص لقاح "أسترا زينيكا"

أوصت وكالة الأدوية الأوروبية EMA اليوم الجمعة المفوضية الأوروبية باعتماد اللقاح ضد فيروس كورونا الذي طورته شركة "أسترا زينيكا" البريطانية-السويدية بالتعاون مع جامعة أكسفورد.

وأعطت الوكالة في بيان نشر على موقعها الضوء الأخضر لاستخدام لقاح "أسترا زينيكا" لتطعيم المواطنين فوق سن الـ18، مشيرة إلى أن فعالية اللقاح حسب نتائج الاختبارات السريرية تصل إلى 60 بالمئة.

ولفتت الوكالة إلى عدم توفر المعلومات الكافية عن فعالية اللقاح في تطعيم من في سن الـ55 وما فوق، مؤكدة أن اللقاح من المتوقع أن يمنحهم الحصانة من كورونا أيضا.

وأصبح لقاح "أسترا زينيكا" ثالث لقاح توصي الوكالة الأوروبية باعتماده، بعد لقاح شركتي "فايزر" الأمريكية و"بيونتيك" الألمانية ولقاح شركة "موديرنا" الأمريكية.

المصدر: RT