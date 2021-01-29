جين بساكي: على إيران الالتزام بالاتفاق النووي قبل أي اتصال بين بايدن وروحاني

أكدت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين بساكي أن على طهران أن تلتزم بالاتفاق النووي قبل إجراء أي اتصال بين رئيسي البلدين.

من جهته، قال محمود واعظي مدير مكتب الرئيس الإيراني، إن "بلاده لم تنسحب من الاتفاق النووي كي يطلب منها العودة إليه، وسوف تنفذ التزاماتها عندما تتأكد من أن أوروبا وأمريكا تفيان بتعهداتهما".

وأضاف: "ملف الاتفاق النووي مغلق.. تفاوضنا عليه لمرة واحدة ولن نعيد التفاوض، وأن موقفنا من عودة واشنطن إلى الاتفاق النووي في عهد ترامب لن يتغير في عهد بايدن".

وجاء تصريح المسؤول الإيراني، ردا على طلب وزير الخارجية الأمريكي الجديد، أنتوني بلينكن من إيران "العودة للالتزام باتفاقها النووي قبل أن تقوم واشنطن، التي انسحبت من الاتفاق في عهد الرئيس السابق دونالد ترامب، بخطوة مماثلة".

وقال بلينكن: "إذا عادت إيران للالتزام بالاتفاق، فستسعى واشنطن لبناء اتفاق أطول وأقوى يتناول مسائل أخرى صعبة للغاية".

المصدر: RT