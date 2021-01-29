أردوغان عن موسك: أعمل كثيرا وعندما أعمل كثيرا أربح

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إنه أصدر تعليمات للتنسيق مع إيلون موسك، مؤسس شركتي "سبيس إكس" و"تيسلا" الأمريكيتين، لفتح أبواب التعاون التكنولوجي.

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جاء ذلك في تصريحات للصحفيين، عقب صلاة الجمعة في اسطنبول، وبعد يوم من اتصال هاتفي مع موسك.

وأشار أردوغان إلى إجرائه اتصالا هاتفيا مع موسك، الخميس، قائلا "بحثنا إمكانيات العمل المشترك، ولمتابعة ذلك كلفت أحدهم وسيكون على تواصل دائم مع إيلون موسك".

ولفت إلى أنه التقى موسك في المجمع الرئاسي بأنقرة، وأنهم تعاونوا معه في القضايا المتعلقة بأبحاث الفضاء، في إشارة إلى إطلاق شركة "سبيس إكس" للقمر الصناعي التركي السابع "توركسات 5A" إلى مداره، في 8 يناير الجاري.

ونقل أردوغان عن موسك، الذي تربع على عرش أغنى رجل في العالم قوله: "أعمل كثيرا، وعندما أعمل كثيرا أربح".

وكانت الرئاسة التركية أفادت في بيان بأن "المحادثات التي جرت بين الرئيس التركي وموسك تناولت التعاون في مجالات مختلفة خاصة في التكنولوجيا الفضائية بين شركات ومؤسسات في القطاعين الخاص والعام بتركيا".

المصدر: الأناضول