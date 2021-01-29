ثاني دولة إفريقية توافق على استخدام "سبوتنيك V"

أعلن صندوق الاستثمار المباشر الروسي اليوم الجمعة، أن الإدارة الوطنية للأدوية في جمهورية غينيا سجلت لقاح "سبوتنيك V" الروسي المضاد لفيروس كورونا.

وقال الصندوق في بيان صحفي إن "غينيا أصبحت ثاني دولة إفريقية توافق على استخدام لقاح سبوتنيك V"، موضحا أنه تم تسجيل اللقاح بموجب ترخيص استخدام الطوارئ بناء على بيانات من التجارب السريرية له في روسيا".

The Republic of Guinea has become the second country in Africa to register the #SputnikV vaccine.



La République de Guinée est devenue le deuxième pays d'Afrique à enregistrer le vaccin Sputnik V. https://t.co/JYWugeNu2K — Sputnik V (@sputnikvaccine) January 29, 2021

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وذّكر كيريل ديميترييف مدير صندوق الاستثمار الروسي، في البيان، بأن لقاح "سبوتنيك V" سبق أن تلقاه رئيس غينيا ألفا كوندي، ليكون بذلك أول زعيم إفريقي يخضع للقاح الروسي.

وحتى الآن تم تسجيل "سبوتنيك V" في عدد من الدول فضلا عن روسيا، وهي الجزائر وفلسطين والإمارات وبيلاروس وصربيا وهنغاريا والأرجنتين وبوليفيا وفنزويلا وباراغواي وتركمانستان، وإيران، فيما وقعت تركيا وكازاخستان مع روسيا اتفاقا لإنتاج هذا اللقاح على أراضيهما.

المصدر: "نوفوستي"