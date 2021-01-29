بلغراد: أكثر من نصف الآثار الجانبية للقاحات في صربيا تعود إلى لقاح "فايزر"

قال بافلي زيليتش ممثل وكالة الأدوية الصربية (ALIMS)، إن أكثر من نصف الآثار الجانبية الناجمة عن استخدام لقاحات ضد فيروس كورونا في صربيا تعود إلى لقاح Pfizer / BioNTech.

ووفقا له، مع حلول يوم الجمعة، شملت عملية التطعيم باللقاحات ضد فيروس كورنا، أكثر من 400 ألف شخص في صربيا.

وتم حتى الآن، تسجيل ظهور أعراض جانبية غير مرغوب بها لدى 62 شخصا من الذين تم تطعيمهم، بما في ذلك لدى 35 شخصا تلقوا لقاح Pfizer / BioNTech العقار الأمريكي الألماني، ولدى 26 شخصا تم تطعيمهم بلقاح Sinopharm، ولدى شخص واحد تلقى اللقاح الروسي "سبوتنيك V".

وأضاف زيليتش، في حديث للتلفزيون المحلي، أن الكلام يجري هنا بشكل رئيسي عن ردود الفعل في مكان الحقن، مثل الألم والانتفاخ والاحمرار.

وقال: "لوحظت أيضا ردود فعل منهجية: في أغلب الأحيان، يظهر ارتفاع في درجة حرارة الجسم لمدة لا تزيد عن ثلاثة أيام، وكذلك وهن وضعف، وإرهاق وصداع. لكن هذا لا ينبغي أن يثير القلق".

المصدر: نوفوستي