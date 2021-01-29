مقتل شخصين بإطلاق في ولاية بنسلفانيا الأمريكية

أعلنت السلطات الأمريكية أن إطلاق نار وقع فجر اليوم الجمعة، خارج ناد للتعري غرب ولاية بنسلفانيا أدى إلى مقتل شخصين وإصابة 3 آخرين.

وفقا لقسم شرطة مقاطعة أليغيني، عثر عناصر الشرطة على خمسة ضحايا مصابين بأعيرة نارية، وقد توفي اثنان منهم في مكان الحادث، بينما تم نقل الأشخاص الثلاثة الآخرين إلى المستشفيات لتلقي العلاج.

وذكرت وكالة "أسوشيتد برس" أن الشرطة لم تنشر أسماء المصابين أو مطلق النار، فيما لا يزال المحققون يعملون لمعرفة ملابسات إطلاق النار.

المصدر: "أسوشيتد برس"