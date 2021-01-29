برلمان أوكرانيا يسمح بالتسجيل العاجل للقاحات باستثناء اللقاح الروسي

صادق نواب البرلمان الأوكراني، في القراءة الثانية، على مشروع قانون يسمح بتسجيل اللقاحات ضد كورونا للاستخدام الطارئ.

وتتضمن الوثيقة المذكورة، قاعدة تحظر منح مثل هذا الامتياز للقاحات الروسية.

وجاء في المذكرة المرفقة بمشروع القانون: "مع الأخذ بالاعتبار، الوضع الصعب الحالي في أوكرانيا في مجال انتشار وباء كوفيد-19، تم وضع مشروع القانون هذا، لضمان تسريع التسجيل الحكومي للأدوية لغرض الاستخدام الطبي الطارئ لبعض الأدوية، ولا سيما اللقاحات للوقاية من فيروس كورونا المستجد".

وتمنع الوثيقة، تطبيق طريقة التسجيل العاجلة، على لقاحات تم تصميمها وإنتاجها في "دولة معتدية".

ومن المعروف، أن سلطات كييف، تعتبر روسيا "دولة معتدية".

المصدر: تاس