وزير الدفاع الأمريكي يجدد لتل أبيب تأكيد واشنطن التزامها بالتفوق العسكري "النوعي"

أعلن الجيش الأمريكي أن وزير الدفاع لويد أوستين أجرى اتصالا هاتفيا، الخميس، مع نظيره الإسرائيلي بيني غانتس جدد فيه تأكيده تمسك واشنطن بالحفاظ على تفوق تل أبيب العسكري "النوعي".

وقال جون كيربي المسؤول الإعلامي للبنتاغون في "قراءة" له للمكالمة الهاتفية التي جمعت أوستين وغانتس، نشرها موقع "يو آس ديب أوف ديفينس" التابع للبنتاغون، إنه بعد تهنئة الوزير الإسرائيلي لنظيره الأمريكي على توليه منصبه الجديد، خلال المكالمة الهاتفية، "جدد (أوستين) التأكيد على قوة العلاقات الدفاعية بين الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل (...) وأيضا التزام الولايات المتحدة بالحفاظ على التفوق العسكري النوعي لإسرائيل".

وأضاف أن الطرفين اتفقا على البقاء على تواصل من أجل "التنسيق عن قرب" فيما يتعلق بـ "أولويات الدفاع المشتركة" وعلى "الالتقاء شخصيا بمجرد أن تسمح الظروف بذلك".

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المصدر: موقع "US DEPT OF DEFENSE" الأمريكي