أنقرة تخطط لتوسيع التعاون بتسوية النزاع في قره باغ

قال وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، إن بلاده تخطط لتوسيع التعاون في تسوية نزاع قره باغ، إلى صيغة "3 + 3".

وأضاف الوزير، في مؤتمر صحفي مع نظيره الإيراني محمد جواد ظريف في اسطنبول اليوم: "يجب علينا، تعزيز وقف إطلاق النار. لذلك نخطط للتعاون على هذا الطريق، بما في ذلك وفق بصيغة 3 + 3 (روسيا، وأذربيجان، وأرمينيا، وإيران، وجورجيا، وتركيا)".

وشدد الوزير التركي، على أن "الرغبة البسيطة في تطبيع الوضع في جنوب القوقاز، ليست كافية"، و"من الضروري تحقيق وقف دائم لإطلاق النار من خلال توسيع التعاون".

وتابع: "السلام والاستقرار في هذه المنطقة، يصب في مصلحة الجميع. وهو مفيد إلى أقصى حد لأرمينيا وشعبها. لذلك، نتوقع خطوات بناءة من أرمينيا في هذا الاتجاه".

وأشار إلى أن ظريف، قبل وصوله إلى تركيا، زار أذربيجان وروسيا وأرمينيا وجورجيا، حيث ناقش من بين أمور أخرى، قضية قره باغ.

ونوه الوزير التركي، بأنه قام مع نظيره الإيراني بتحليل نتائج هذه الاتصالات.

المصدر: تاس