بريطانيا تقترح عملا مشتركا لمكافحة "السلوك غير العادل" من قبل الشركات الصينية

تعد الحكومة البريطانية مقترحا لعمل مشترك يهدف إلى مكافحة ما سمته "السلوك غير العادل" من قبل الشركات المدعومة من الصين.

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وقالت وزيرة التجارة البريطانية ليز تروس أمام المنتدى الاقتصادي العالمي يوم الجمعة إن بريطانيا ستعرض العمل مع الاتحاد الأوروبي واليابان وأمريكا لتضييق الخناق على ما تصفه بالسلوك غير العادل من جانب الشركات الصينية المملوكة للدولة.

وأضافت الوزيرة "نريد اتخاذ إجراءات بشأن المؤسسات المملوكة للدولة، والتي يمكن أن تقوض التجارة الحرة الحقيقية ويجب أن تتوقف عن استخدامها بشكل غير عادل - وهذا يعني أن نكون أكثر اتساقا في تطبيق نظامنا الحالي، وإدخال قواعد جديدة".

المصدر: رويترز