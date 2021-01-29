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الأمن البيلاروسي يعتقل خلية "ممولة من الخارج"

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الأمن البيلاروسي يعتقل خلية
Sputnik
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قالت وزارة الداخلية البيلاروسية، إن رجال الأمن اعتقلوا مجموعة من الفوضويين داخل البلاد، ممولة من الخارج.

وأضافت الوزارة، أن المجموعة كانت تضم 4 أشخاص، وتحمل اسم "العمل الثوري".

وذكرت الوزارة، أن هدف هذه الخلية، يكمن في تغيير النظام الدستوري القائم بالبلاد، عن طريق القوة واستخدام العنف.

وأشارت الوزارة، إلى أن نشاط المجموعة، كان يهدد وحدة وسلامة أراضي بيلاروس، ويهدف للاستيلاء على السلطة عن طريق الإرهاب.

وشددت وزارة الداخلية البيلاروسية، على أن الخلية كانت تحصل على تمويلها من الخارج.

المصدر: سبوتنيك

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