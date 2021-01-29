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بحثا عن أصل الوباء.. خبراء منظمة الصحة العالمية يزورون مستشفى ووهان الصينية

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بحثا عن أصل الوباء.. خبراء منظمة الصحة العالمية يزورون مستشفى ووهان الصينية
Reuters
مستشفى خابي في ووهان بالصين خلال زيارته اليوم الجمعة من طرف خبراء منظمة الصحة العالمية.
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زار فريق منظمة الصحة العالمية لتقصي جذور وباء كورونا، الجمعة، مستشفى في مدينة ووهان الصينية، كان أحد الهياكل الصحية الأولى التي عالجت مصابين بالفيروس.

جاء ذلك بعد لقاء جمع الخبراء الأمميين، في أول نشاطاتهم إثر انتهاء حجرهم الصحي لمدة أسبوعين أمس الخميس، بعلماء ومتخصصين صينيين.

خلال الأسبوعين اللذين تدومهما مهمتهم بمدينة ووهان في الصين، حيث يعتقد أن الوباء ظهر لأول مرة في العالم في نهاية العام 2019، ينتظر أن تكون من بين نشاطات خبراء منظمة الصحة العالمية زيارة مخابر، على غرار مخبر يوهان لعلم الفيروسات، وأسواق ومستشفيات والحديث مع شهود على ظهور الإصابات الأولى في المنطقة بغرض تحديد المصدر الأول لفيروس كورونا.

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بالنسبة لأحد أعضاء خبراء منظمة الصحة العالمية في ووهان، "نجاح المهمة والتوصل إلى أصل الوباء يتوقف على الوصول إلى المصادر المرتبطة به" في تصريح يعكس مخاوف هؤلاء الخبراء من عدم سماح بكين لهم بالحصول على كل ما يطمحون إليه من معلومات، لاسيما في ظل تسييس هذه الكارثة الصحية التي تحولت إلى إحدى أدوات التنافس الجيوسياسي العالمي. "دعم الصين" يبقى مفتاح نجاح مهمة استقصاء أصل الوباء حسب خبراء منظمة الصحة العالمية.

المصدر: وكالة "Reuters" للأنباء

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