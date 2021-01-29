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طهران: موقفنا من عودة واشنطن إلى الاتفاق النووي في عهد ترامب لن يتغير في عهد بايدن

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طهران: موقفنا من عودة واشنطن إلى الاتفاق النووي في عهد ترامب لن يتغير في عهد بايدن
Reuters
طهران
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قال محمود واعظي مدير مكتب الرئيس الإيراني، إن بلاده لم تنسحب من الاتفاق النووي كي يطلب منها العودة إليه، و"سوف تنفذ التزاماتها عندما تتأكد من أن أوروبا وأمريكا تفيان بتعهداتهما".

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وأضاف واعظي أن "ملف الاتفاق النووي مغلق تفاوضنا عليه لمرة واحدة ولن نعيد التفاوض عليه".

وتابع "موقفنا من عودة واشنطن إلى الاتفاق النووي في عهد ترامب لن يتغير في عهد بايدن".

وجاء تصريح مدير مكتب الرئيس الإيراني، ردا على طلب وزير الخارجية الأمريكي الجديد، أنتوني بلينكن من على إيران "العودة للالتزام باتفاقها النووي قبل أن تقوم واشنطن، التي انسحبت من الاتفاق في عهد الرئيس السابق دونالد ترامب، بخطوة مماثلة".

وقال بلينكن إنه إذا عادت إيران للالتزام بالاتفاق، فستسعى واشنطن لبناء "اتفاق أطول وأقوى" يتناول مسائل أخرى "صعبة للغاية".

المصدر: RT

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