بريطانيا تعلن أنها لن تنشر بيانات إمدادات اللقاحات لأسباب أمنية

قالت وزيرة السجون البريطانية لوسي فرايزر، اليوم الجمعة، إن بلادها لن تنشر بيانات إمدادات اللقاحات لأسباب أمنية.

وفي حديث لشبكة BBC، أكدت فريزر عندما سئلت عن سبب عدم نشر الحكومة للبيانات، أن "الحكومة لا تخفي أي شيء على الإطلاق.. ما تقوم به هو لأسباب أمنية".

من جهة أخرى، أعلنت فريزر أن "حملة التطعيم في السجون في ويلز من المفترض أن تبدأ اليوم"، مبينة أن "تلقيح السجناء سيتم بما يتماشى مع الأولويات التي حددتها لجنة التطعيم".

وقالت وكالة "رويترز" أن نشر مثل هذه البيانات قد يؤدي إلى تكثيف الخلاف بين الاتحاد الأوروبي وشركات الأدوية مثل AstraZeneca بشأن تأخر التسليم.

المصدر: "رويترز"