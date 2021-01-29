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الأمين العام للأمم المتحدة يتابع الأحداث في ميانمار "بقلق بالغ"

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الأمين العام للأمم المتحدة يتابع الأحداث في ميانمار
Reuters
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قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الجمعة إنه يتابع التطورات في ميانمار حيث طغت التهديدات العسكرية والمخاوف من الانقلاب على الافتتاح المقرر للبرلمان، "بقلق بالغ".

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ودعا في بيان "جميع الأطراف إلى الكف عن أي شكل من أشكال التحريض أو الاستفزاز، والالتزام بالمعايير الديمقراطية واحترام نتائج الانتخابات العامة في 8 نوفمبر".

وأضاف غوتيريش أن "جميع الخلافات الانتخابية يجب حلها من خلال الآليات القانونية القائمة".

المصدر: رويترز

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