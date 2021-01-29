الأمين العام للأمم المتحدة يتابع الأحداث في ميانمار "بقلق بالغ"
Reuters
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قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الجمعة إنه يتابع التطورات في ميانمار حيث طغت التهديدات العسكرية والمخاوف من الانقلاب على الافتتاح المقرر للبرلمان، "بقلق بالغ".
ودعا في بيان "جميع الأطراف إلى الكف عن أي شكل من أشكال التحريض أو الاستفزاز، والالتزام بالمعايير الديمقراطية واحترام نتائج الانتخابات العامة في 8 نوفمبر".
وأضاف غوتيريش أن "جميع الخلافات الانتخابية يجب حلها من خلال الآليات القانونية القائمة".
المصدر: رويترز