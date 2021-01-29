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هنغاريا تعلن إمكانية توقيع اتفاق لاستيراد لقاح كورونا الصيني

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هنغاريا تعلن إمكانية توقيع اتفاق لاستيراد لقاح كورونا الصيني
Reuters
رئيس الوزراء الهنغاري فيكتور أوربان
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قال رئيس الوزراء الهنغاري فيكتور أوربان، إن بلاده قد توقع اتفاقا لشراء لقاحات فيروس كورونا من الصين اليوم الجمعة أو غدا السبت.

وأوضح أن بلاده تنتظر رؤية نتيجة التطعيمات الجماعية باللقاح الصيني في صربيا المجاورة، وقال إنه سيختار اللقاح الصيني لأنه يثق به أكثر.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، تلقت صربيا مليون جرعة من لقاح فيروس كورونا الصيني Sinopharm، لتصبح أول دولة أوروبية تبدأ برنامج تلقيح جماعي بهذا اللقاح.

المصدر: "رويترز"

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