غوتيريش يكشف عن تحقيق مع مبعوث أممي بتهمة التحرش الجنسي

ذكر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، أن تحقيقا يجري بحق فابريزيو هوتشيلد، مبعوث الأمم المتحدة للتعاون الرقمي، فيما يتعلق بمزاعم عن سلوك غير لائق.

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وكانت وسائل إعلام تحدثت في وقت سابق عن عدة نساء عملن مع هوتشيلد في التحضير لإحياء الذكرى 75 للأمم المتحدة في عام 2020، اتهمنه بالتحرش.

كما جرى إبلاغ الأمين العام للأمم المتحدة بمعلومات حول سلوك غير لائق محتمل.

ونقل عن ستيفان دوجاريك، المتحدث الرسمي باسم الأمين العام أن غوتيريش يأخذ على محمل الجد أي اتهامات بالتحرش، وكذلك التمييز وإساءة استخدام السلطة.

وأوضح غوتيريش في تصريحه الأخير أن التحقيق جار في هذه المسألة، وأن هوتشيلد أرسل في إجازة، معربا عن أمله في أن يتم التحقيق بسرعة، لكنه لم يكشف في الوقت نفسه عن التهم الموجهة إلى الرجل.

يشار إلى أن فضيحة تتعلق بمزاعم عن تحرش جنسي ظهرت في أغسطس 2018، ومست في ذلك الوقت، رافي كاركارو، كبير مستشاري الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، حيث اشتكى ضده ثمانية رجال على الأقل.

المصدر: iz.ru