تركمانستان تبدأ عمليات التطعيم رغم عدم وجود كوفيد-19 رسميا

قالت صحيفة "تركمانستان المحايدة" الصادرة باللغة الروسية، اليوم، إن الرئيس قربان قولي بردي محمدوف، أوعز لوزارة الصحة المحلية بتنفيذ عدة تدابير لمكافحة الأمراض المعدية.

وتضمنت هذه التعليمات، توفير اللقاحات للمواطنين.

وذكرت الصحيفة، أن رئيس الدولة أصدر هذه التعليمات، خلال اجتماع للحكومة قدم خلاله وزير الصحة والصناعة الطبية نور محمد أمانيبسوف، تقريرا حول تنفيذ إجراءات شاملة للوقاية من الأمراض المعدية في البلاد.

وخلال الاجتماع، جرت الإشارة إلى أنه تم تسجيل اللقاح الروسي "سبوتنيك V" في البلاد، لاستخدامه في التطعيم ضد فيروس كورونا. وجرى التشديد على أهمية هذه الخطوة، وفعالية هذا اللقاح.

وأوعز رئيس الدولة، لوزارة الصحة، بتسجيل كل الأدوية واللقاحات التي تقرها منظمة الصحة العالمية، ضد مرض كوفيد-19.

وشدد الرئيس التركماني، على ضرورة مواصلة التقيد بالتدابير الوقائية، بما في ذلك ارتداء الكمامات الطبية في الأماكن العامة ووسائط النقل العام.

المصدر: نوفوستي