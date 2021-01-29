البيت الأبيض يكشف عن بيانات سرية متعلقة بجائحة كورونا

كشف فريق البيت الأبيض المكلف بمتابعة جائحة كورونا، عن بيانات كانت مخفية سابقا، تتحدث عن حالة الوباء في كافة الولايات، وفقا لمدير بيانات كوفيد-19 بالبيت الأبيض سايروس شاهبار.

وشارك شاهبر في تغريدة عبر "تويتر" تقارير الملف الشخصي للدولة (SPR)، والتي تقدم تحليلات أسبوعية لتغيرات فيروس كورونا لكل ولاية.

وبحسب صحيفة "The Hill" فإن هذه المعلومات كانت مخفية عن الجمهور ولم يتم الكشف عنها إلا لحكام الولايات من قبل فرقة عمل مكافحة فيروس كورونا التابعة لإدارة الرئيس السابق دونالد ترامب.

وجاء في التقارير أن "الغرض من هذا التقرير هو تطوير فهم مشترك للوضع الحالي للجائحة على المستوى الوطني ومستوى الولاية والإقليمي والمحلي".

وتشير البيانات الواردة في تقارير الأداء الاستراتيجي إلى عدد حالات كوفيد-19 والنسب المئوية للمستشفيات التي بها نقص في الموظفين والإمدادات وأكثر المقاطعات والمناطق المعرضة للخطر بالإضافة إلى إحصائيات أخرى.

المصدر: "The Hill"