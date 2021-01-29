مصرع 4 أشخاص في حريق بمستشفى يعالج مرضى كورونا في رومانيا

قتل أربعة أشخاص في مستشفى في العاصمة الرومانية بوخارست مخصص لمصابي كورونا، في وقت مبكر اليوم الجمعة، فيما تم إجلاء 102 مريضا، وفق ما قال مسؤولون.

واندلع الحريق، الذي تم إخماده على الفور، في حوالي الساعة 03:00 بتوقيت غرينتش في أحد مباني مستشفى "ماتي بالس" في العاصمة بوخارست.

وقالت خدمات الطوارئ الرومانية في تقرير أولي إن عددا غير محدد من الأشخاص أصيبوا قبل أن يقوم رجال الإطفاء بإخماد الحريق.

المصدر: رويترز+ أ ب