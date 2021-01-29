أنتونوف يرد على واشنطن بشأن استخدام موسكو أسلحة كيميائية

وصف السفير الروسي لدى الولايات المتحدة أناتولي أنتونوف، الاتهامات الأمريكية لروسيا، باستخدام السلاح الكيميائي لتنفيذ عمليات قتل، بأنها تلميحات عديمة الأساس.

وردا على قول وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، إن واشنطن تدرس الاستخدام المزعوم للسلاح الكيميائي في "تسميم" أليكسي نافالني، أشار السفير الروسي إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها توجيه اتهامات ضد روسيا في الخارج، بدون تقديم أي دليل واقعي يدعمها.

وقال الدبلوماسي الروسي: "لقد طلبنا مرارا من الشركاء الأجانب، تبادل المعلومات وعرضنا إقامة حوار مهني، بهدف كشف الحقيقة، لكن دعواتنا بقيت بلا رد".

وشدد السفير على أن روسيا، قامت بإتلاف كل مخزونها من السلاح الكيميائي، وهو ما أكدته منظمة حظر الأسلحة الكيميائية.

ونوه السفير الروسي، بأن الولايات المتحدة تبقى الدولة الوحيدة في العالم، التي لم تف بعد بالتزاماتها بتدمير مخزونات الأسلحة الكيميائية.

وقال: "ندعو واشنطن لاستكمال برنامج نزع السلاح الكيميائي في أسرع وقت ممكن، ووقف نشر التلميحات التي لا أساس لها ضد بلادنا".

المصدر: نوفوستي