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هولندا.. 4740 إصابة و85 وفاة جديدة بكورونا

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هولندا.. 4740 إصابة و85 وفاة جديدة بكورونا
Reuters
السلطات الصحية في هولندا
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أعلنت السلطات الصحية في هولندا تسجيل 4740 إصابة جديدة بفيروس كورونا و85 وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية.

ووفقا لمركز التنسيق الوطني لتوزيع المرضى في هولندا، يوجد الآن 2240 حالة نشطة مصابة بكورونا في المستشفيات الحكومية، منها 645 في بالعناية المركزة.

وقالت الحكومة الهولندية إنها لن ترفع حظر التجوال بعد ليلة رابعة من الاحتجاجات العنيفة ضد القيود المتزايدة في جميع أنحاء البلاد للحد من تفشي وباء كورونا.

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وتخضع البلاد لإغلاق صارم منذ منتصف ديسمبر الماضي، ومن المقرر أن يستمر حتى 9 فبراير على الأقل.

وشددت الحكومة الإغلاق من الساعة 9 مساء حتى الساعة 4:30 صباحا، ودخل حظر التجول حيز التنفيذ يوم السبت، وهو ما تسبب بغضب شعبي واسع.

ونهبت المتاجر في روتردام ومدن أخرى وقال وزير المالية ووبكي هوكسترا "إن من قام بتلك الأفعال حثالة" وتم القبض على أكثر من 180 شخصا.

المصدر: RT

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