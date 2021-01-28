 
مباشر

استطلاع: فرص لوبان متكافئة مع فرص ماكرون بانتخابات الرئاسة المقبلة

أخبار العالم

استطلاع: فرص لوبان متكافئة مع فرص ماكرون بانتخابات الرئاسة المقبلة
Reuters
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/pnne

خلص استطلاع للرأي إلى أن مارين لوبان ستحظى بنفس الشعبية المتمتع بها الرئيس إيمانويل ماكرون، بحال وصولهما إلى الجولة النهائية في الانتخابات الرئاسية الفرنسية العام المقبل.

إقرأ المزيد
فرنسا.. عناصر شرطة يواجهون عقوبة بعد خرقهم قواعد الوقاية من كورونا
فرنسا.. عناصر شرطة يواجهون عقوبة بعد خرقهم قواعد الوقاية من كورونا

وأظهر الاستطلاع الذي أجرته شركة Harris Interactive،  من قبل شركة CommStrat وصحيفة L'Opinion اليومية عبر الإنترنت بين 19 و20 يناير، أن ماكرون حصل على 52% من الأصوات مقابل 48% لوبان، وفقا صحيفة "لو باريزيان" الفرنسية.

ومن المقرر أن تتجه فرنسا إلى صناديق الاقتراع في أبريل 2022 للجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية.

وبينما من المرجح أن يعيد الفرنسيون انتخاب الرئيس الحالي ماكرون، إلا أنه لم يعلن حتى الآن ما إذا كان سيرشح نفسه مرة أخرى.

وكانت لوبان، التي حلت في المركز الثاني بعد ماكرون في انتخابات عام 2017 والثالثة بعد فرانسوا هولاند في انتخابات 2012، أعلنت أنها ستخوض انتخابات عام 2022.

وأشار الاستطلاع إلى أنه من المرجح أن تتغلب زعيمة التجمع الوطني لوبان بفارق ضئيل على ماكرون في الجولة الأولى، ما سيؤدي إلى "المبارزة الرئاسية الثانية" بينهما.

المصدر: ديلي مايل 

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا