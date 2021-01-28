استطلاع: فرص لوبان متكافئة مع فرص ماكرون بانتخابات الرئاسة المقبلة

خلص استطلاع للرأي إلى أن مارين لوبان ستحظى بنفس الشعبية المتمتع بها الرئيس إيمانويل ماكرون، بحال وصولهما إلى الجولة النهائية في الانتخابات الرئاسية الفرنسية العام المقبل.

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وأظهر الاستطلاع الذي أجرته شركة Harris Interactive، من قبل شركة CommStrat وصحيفة L'Opinion اليومية عبر الإنترنت بين 19 و20 يناير، أن ماكرون حصل على 52% من الأصوات مقابل 48% لوبان، وفقا صحيفة "لو باريزيان" الفرنسية.

ومن المقرر أن تتجه فرنسا إلى صناديق الاقتراع في أبريل 2022 للجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية.

وبينما من المرجح أن يعيد الفرنسيون انتخاب الرئيس الحالي ماكرون، إلا أنه لم يعلن حتى الآن ما إذا كان سيرشح نفسه مرة أخرى.

وكانت لوبان، التي حلت في المركز الثاني بعد ماكرون في انتخابات عام 2017 والثالثة بعد فرانسوا هولاند في انتخابات 2012، أعلنت أنها ستخوض انتخابات عام 2022.

وأشار الاستطلاع إلى أنه من المرجح أن تتغلب زعيمة التجمع الوطني لوبان بفارق ضئيل على ماكرون في الجولة الأولى، ما سيؤدي إلى "المبارزة الرئاسية الثانية" بينهما.

المصدر: ديلي مايل