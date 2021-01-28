جونسون: على القوميين الاسكتلنديين التوقف عن المطالبة بالاستفتاء على الاستقلال

طالب رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون القوميين الاسكتلنديين بالتوقف عن الحديث إلى ما لا نهاية عن إجراء استفتاء آخر على الاستقلال.

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وقال جونسون خلال زيارته إلى اسكتلندا: "لا أعتقد أن الشيء الصحيح الذي يجب فعله هو التحدث إلى ما لا نهاية عن استفتاء آخر عندما أرى أن ما تريده البلاد وشعب اسكتلندا على وجه الخصوص هو محاربة هذا الوباء".

وتطالب رئيسة الحكومة الاسكتلندية نيكولا ستورجون منذ أشهر بإجراء استفتاء جديد حول تقرير المصير.

وتشير استطلاعات الرأي إلى أن الاستقلاليين سيفوزون في هذا الاستفتاء الذي تعتزم رئيسة الوزراء تنظيمه بعد وباء كورونا إذا أفضت الانتخابات المحلية التي ستجرى في مايو إلى أغلبية استقلالية في البرلمان الاسكتلندي. وترجح استطلاعات الرأي أن يحقق الحزب الوطني الاسكتلندي فوزا كبيرا في هذا الاقتراع.

ويعارض جونسون بشدة إجراء استفتاء جديد في اسكتلندا مشيرا إلى مواطنيها صوتوا بنسبة 55 بالمئة في 2014 لصالح البقاء في المملكة المتحدة.

المصدر: رويترز+أ ف ب