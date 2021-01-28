فرنسا.. تعليق التطعيم ضد كورونا في إيل دو فرانس

أعلنت السلطة الإقليمية للصحة في إيل دو فرانس يوم الخميس تعليق التطعيم ضد كورونا في المؤسسات الصحية المحلية اعتبارا من 2 فبراير نظرا لتعذّر توفير الجرعات اللازمة من اللقاح.

وأكدت أنه لن يتم تسليم أي جرعة من اللقاح إلى المؤسسات الصحية "نظرا للوضع المتوتر للغاية في ما يتعلق بجرعات اللقاح والحاجة إلى ضمان توفر الجرعة الثانية للأشخاص الذين تم تطعيمهم بالأولى".

وأفادت بأنها ستعطي الأولوية للذين تلقوا الجرعة الأولى وأنه سيتعين على الأشخاص الذين سيتم تطعيمهم في الأيام القليلة القادمة الانتظار.

وأوضحت أنه سيتم إلغاء برمجة جميع مواعيد التطعيم الأولى المقررة حتى يوم الثلاثاء 2 فبراير الجاري وإعادة جدولتها اعتبارا من الأسبوع الأول من مارس.

وكانت السلطة الإقليمية للصحة في إيل دو فرانس قد علقت اعتبارا من 21 يناير تحديد موعد الجرعة الأولى من اللقاح بسبب نقص الجرعات.

ولم تعلق وزارة الصحة على هذه المعلومات.

#COVID19 | Point hier soir avec les centres de vaccination et les 7 établissements support

➡️ Reprogrammation des rendez-vous de 1ères injections pris jusqu’au 2/02 inclus

➡️ La vaccination se poursuit pour les 2ndes injections et les Ehpad



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المصدر: وكالات