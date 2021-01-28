"لا تنس فشل ترامب!".. ظريف يرد على تصريحات بلينكن عن الاتفاق النووي

عرض وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف على نظيره الأمريكي الجديد أنتوني بلينكن "التأكد من الحقائق" بشأن الاتفاق النووي، ردا على تصريحاته الأخيرة بشأن الموضوع.

وأشار ظريف في تغريدة على "تويتر" خاطب بها بلينكن إلى أن إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب خرقت خطة العمل الشاملة المشتركة الخاصة ببرنامج طهران النووي (أي الاتفاق النووي) ومنعت صادرات الأغذية والأدوية إلى الإيرانيين وعاقبت الملتزمين بقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2231.

Reality check for @SecBlinken:

The US

-violated JCPOA

-blocked food/medicine to Iranians

-punished adherence to UNSCR 2231

Throughout that sordid mess, Iran

-abided by JCPOA

-only took foreseen remedial measures

Now, who should take 1st step?

Never forget Trump's maximum failure. — Javad Zarif (@JZarif) January 28, 2021

وشدد وزير الخارجية الإيراني على أن بلده بدوره ظل ملتزما بالاتفاق النووي ولم يتخذ إلا "إجراءات تعديلية" منصوص عليها بموجب خطة العمل المشتركة.

وتابع ظريف متسائلا: "والآن من الذي يتعين عليه أن يتخذ الخطوة الأولى؟ لا تنس أبدا فشل الضغوط القصوى التي انتهجها ترامب".

وجاءت هذه التغريدة تعليقا على إعلان بلينكن أمس أن إيران وليست إدارة الرئيس الأمريكي الجديد جو بايدن هي من يجب عليها اتخاذ الخطوة الأولى للعودة إلى الاتفاق النووي.

المصدر: RT