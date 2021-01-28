الاتحاد الأوروبي: عودة واشنطن وطهران للاتفاق النووي تتطلب جهودا كبيرة

اعتبر الاتحاد الأوروبي أن العمل على عودة الولايات المتحدة وإيران إلى الاتفاق النووي الموقع عام 2015 يتطلب من بروكسل بذل جهود دبلوماسية كبيرة.

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وقال بيتر ستانو المتحدث باسم الممثل الأعلى للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي إن الاتحاد كان دائما يرغب في العمل مع الولايات المتحدة حول الملف النووي الإيراني، مشيرا إلى ضرورة إيجاد طريقة لعودة واشنطن للاتفاق ودفع طهران لاحترام التزاماتها، وهذا سيتطلب جهودا دبلوماسية حثيثة والوقت ليس في صالحنا.

وأوضح المتحدث أن مفوض الأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد جوزيب بوريل سيستمر في بذل كل الجهود الممكنة لضمان عودة واشنطن إلى الاتفاق وكذلك لحث طهران على احترام التزاماتها ضمنه.

جاء تصريح ستانو تعقيبا على تصريحات لوزير الخارجية الأمريكي الجديد أنتوني بلينكن، اشترط فيها على إيران احترام التزاماتها قبل الحديث عن إمكانية رفع العقوبات.

من الجدير ذكره، أن الولايات المتحدة انسحبت عام 2018 بشكل أحادي من الاتفاق النووي، فيما عمدت إيران إلى خفض التزاماتها بالاتفاق.

المصدر: آكي