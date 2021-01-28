لوكاشينكو: سأدافع عن البلاد حتى على متن دبابة مع رشاش بيدي

عبر الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو عن استعداده لمواصلة الدفاع عن البلاد "حتى على متن دبابة أو مركبة مشاة قتالية، حاملا "رشاشا بين يديه".

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وقال لوكاشينكو في تصريحات اليوم الخميس: "لا داعي لمآخذتي على أني دافعت عن بلدي. هذا من واجباتي الدستورية. وسأدافع (عنه)، مهما كلفني ذلك، وإن لزم الأمر فمن متن دبابة أو مركبة مشاة قتالية مع رشاش في يدي".

وأكد لوكاشينكو أنه خلال فترة الاحتجاجات في البلاد، كانت تصرفاته الشخصية وتصرفات السلطة تهدف في المقام الأول إلى حماية البلاد. وأضاف: "لا يجب أن نسترخي بأي حال من الأحوال. الناس لن يغفروا لنا أبدا إهمالنا. لقد فهم الكثيرون بالفعل أننا تصرفنا بصرامة دفاعا عن بلادنا. وسيتفهم ذلك الآخرون أيضا".

وشهدت بلاروس تصاعد موجة من الاحتجاجات بعد الانتخابات الرئاسية في 9 أغسطس التي أعلن عن فوز لوكاشينكو فيها بولاية سادسة في تصويت وصفت المعارضة نتائجه بالمزورة مطالبة بتنحيه عن السلطة وتنظيم اقتراع جديد.

واستخدمت قوات الأمن قنابل صوتية والغاز المسيل للدموع وغير ذلك من المعدات الخاصة لإخماد الاحتجاجات التي لا تزال مستمرة وإن بوتيرة أقل حتى الآن.

المصدر: "نوفوستي"